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1 час назад

Москвич выпрыгнул из окна 13 этажа с криком «За ВДВ!»

Елена Прошина

Мужчина, поссорившись с женой, с криком «За ВДВ!» выпрыгнул из окна кухни, располагавшейся на 13 этаже в многоквартирном доме в Москве. 45-летнего жителя Курской области госпитализировали в столичную больницу, где он впал в кому, передает «Пятый канал».

Москвич выпрыгнул из окна 13 этажа с криком «За ВДВ!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам жены прыгуна, накануне инцидента, вечером 10 февраля, она пришла с работы и приготовила мужу ужин. Конфликт между супругами произошел ближе к ночи из-за пристрастия мужчины к алкоголю. Напоследок женщина добавила, что хочет развестись и пошла в комнату, чтобы собрать вещи мужа, который остался на кухне.

Спустя несколько минут она услышала громкий крик «За ВДВ!» и последовавший за ним глухой удар. Прибежав на кухню и не обнаружив мужа, женщина выглянула в распахнутое настежь окно, где в сугробе и обнаружила супруга. Выбежав на улицу, она увидела мужчину сидящим на асфальте, он был в сознании и жаловался на боль в ноге.

Женщина вызвала скорую, которая с множественными ссадинами, переломами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением госпитализировала прыгуна в московскую больницу имени Сергея Боткина. Сейчас за жизнь мужчины борются врачи, мужчина находится в тяжелом состоянии, он впал в кому.

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