Подозреваемый в убийстве детей под Орлом оказался рецидивистом

Сотрудники полиции установили, что обвиняемый в убийстве двух детей в Орловской области причастен также в смерти шестилетнего мальчика и женщины в 2000 и 2003 годах. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, весной 2000 года в Залегощенском районе пропал шестилетний мальчик. Спустя три недели его тело нашли за пределами населенного пункта в овраге. А в сентябре 2003 года на окраине села Казарь у железнодорожного моста было обнаружено тело убитой 32-летней женщины. Сотрудники органов внутренних дел отрабатывали различные версии произошедшего. Были опрошены практически все местные жители, внимательно исследована местность и собраны улики, но установить все обстоятельства смерти ребенка и женщины, а также возможных подозреваемых долгое время не удавалось.

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Летом прошлого года в ходе работы над раскрытием других преступлений оперативники задержали жителя села Казарь, который обвиняется в убийстве в 2021 году 9-летней школьницы и в 2005 году - 11-летнего мальчика. Как сообщала ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко им оказался Шавкат Шаяхмедов, тогда отмечалось, что его проверят на участие в схожих преступлениях.

"Благодаря грамотной тактике следователей и оперативно-разыскным мероприятиям удалось сделать вывод, что на счету фигуранта могут быть и другие особо тяжкие деяния, среди которых убийства 6-летнего мальчика и женщины в начале 2000-х годов. Мужчина признался в содеянном. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

Возбуждены уголовные дела (ст. 105 УК РФ), которые находятся в производстве СК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

"Раскрытие серии резонансных преступлений стало возможным благодаря профессионализму и добросовестному отношению к делу сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, тесному и плодотворному сотрудничеству с полицейскими Орловской области и коллегами из Следственного комитета России", - подчеркнула представитель МВД.