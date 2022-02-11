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38 минут назад

Заказавшая убийство семьи школьница раскрыла подробности трагедии

Елена Прошина

В Сети появились кадры со следственного эксперимента с 14-летней школьницей, которая заказала убийство своей семьи в поселке Юрьевка Омской области. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «112».

Заказавшая убийство семьи школьница раскрыла подробности трагедии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время следственного эксперимента девушка показала, как открыла дверь в дом 17-летнему возлюбленному. После чего он достал нож и предложил ей посмотреть на расправу.

«Он меня спросил: "Ты готова?". Я промолчала», —рассказала «заказчица» убийства

Девушка ушла в свою комнату, где услышала звуки — по ее мнению, в этот момент возлюбленный расправлялся с отцом. От шума проснулась мать, которая закричала и попыталась сбежать.

Напомним, что утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области были обнаружены убитыми три человека – двое взрослых и 10-летняя девочка с инвалидностью.

Сперва выжившая девочка заявила, что ей вместе с братом удалось «спастись» от «бородатого убийцы», однако позднее следователи выяснили, что девушка подговорила своего 17-летнего парня «разобраться» с матерью, отчимом и сестрой-инвалидом, за которой ей не хотелось ухаживать.

Мотивом преступления стал запрет мамы и отчима на общение со взрослым ухажером.

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