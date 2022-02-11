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18 минут назад

Стало известно о похищении журналиста BBC талибами

Lenta.ru

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) похитили девять жителей стран Запада. Об этом заявил бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, передает The Independent.

Стало известно о похищении журналиста BBC талибами
Фото: ReutersReuters

По информации издания, среди похищенных талибами иностранцев оказался также журналист BBC Эндрю Норт. Эти данные подтвердил источник издания. Отмечается, что Норт работает в отделении Организации Объединенных Наций (ООН) в Кабуле. Кроме того, был похищен еще один журналист и несколько афганских граждан.

Ранее стало известно, что женщины, которые прибыли в Осло в составе делегации «Талибана», подали прошение о предоставлении им убежища в Норвегии. Директор департамента экономики МИД Афганистана Шафи Азам при этом подчеркнул, что женщины и молодежь часто оправдываются защитой гражданских свобод населения, чтобы получить убежище за рубежом.

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