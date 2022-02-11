Стало известно о похищении журналиста BBC талибами

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) похитили девять жителей стран Запада. Об этом заявил бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, передает The Independent.

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По информации издания, среди похищенных талибами иностранцев оказался также журналист BBC Эндрю Норт. Эти данные подтвердил источник издания. Отмечается, что Норт работает в отделении Организации Объединенных Наций (ООН) в Кабуле. Кроме того, был похищен еще один журналист и несколько афганских граждан.