Десятки мигрантов устроили массовую драку в Москве . Инцидент произошел у жилого дома на улице Екатерины Будановой в Кунцеве, сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры с места потасовки.

Многие участники конфликта были с битами и палками. По данным канала, минимум два человека получили травмы. Агрессивные люди успели разойтись до приезда полиции. Однако правоохранителям удалось задержать двух человек, один из которых написал заявление об избиении.