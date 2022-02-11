Десятки мигрантов устроили массовую драку в Москве. Инцидент произошел у жилого дома на улице Екатерины Будановой в Кунцеве, сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры с места потасовки.
Многие участники конфликта были с битами и палками. По данным канала, минимум два человека получили травмы. Агрессивные люди успели разойтись до приезда полиции. Однако правоохранителям удалось задержать двух человек, один из которых написал заявление об избиении.
Ранее сообщалось, что губернатор Калужской области Владислав Шапша уличил мигранта в обмане.