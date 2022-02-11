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55 минут назад

Кукарекающий россиянин в форме ДПС извинился на видео

Александр Кузьмин

В Белгороде привлекли к ответственности 33-летнего местного жителя, который снимал видео для социальных сетей в форме сотрудника ДПС. Соответствующие кадры публикует информационный портал «МВД Медиа».

Мужчина признался правоохранителям, что никогда не служил в полиции, а форменное обмундирование приобрел в специализированном магазине. Снятые им ролики белгородец публиковал на своей странице в TikTok.

«Если кто это принял слишком близко к сердцу, конечно, в первую очередь я хотел бы перед ними извиниться. У меня не было злого умысла», – сообщил мужчина.

В отношении россиянина был составлен протокол об административном правонарушении, форма полицейского изъята.

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