В Белгороде привлекли к ответственности 33-летнего местного жителя, который снимал видео для социальных сетей в форме сотрудника ДПС. Соответствующие кадры публикует информационный портал «МВД Медиа».
Мужчина признался правоохранителям, что никогда не служил в полиции, а форменное обмундирование приобрел в специализированном магазине. Снятые им ролики белгородец публиковал на своей странице в TikTok.
«Если кто это принял слишком близко к сердцу, конечно, в первую очередь я хотел бы перед ними извиниться. У меня не было злого умысла», – сообщил мужчина.
В отношении россиянина был составлен протокол об административном правонарушении, форма полицейского изъята.