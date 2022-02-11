В подмосковной Балашихе задержали мужчину, который под видом британского актера, похитил у жительницы Красноярского края почти 5 миллионов рублей. Видео задержания иностранца публикует информационный портал «МВД Медиа».

Летом прошлого года женщина оставила комментарий на странице популярного артиста, а через некоторое время получила сообщение в мессенджер, что ей была отправлена посылка с подарками. Позже с россиянкой связался курьер и сообщил, что ей необходимо уплатить пошлины и налоги за посылку. В итоге злоумышленник выманил у потерпевшей 4,7 миллиона рублей.