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1 час назад

Замминистра российского региона сбила ребенка

Алиса Селезнёва

Первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко объявила о своей отставке после того как сбила ребенка. Ее заявление приводит astv.ru.

Замминистра российского региона сбила ребенка
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской областипресс-служба правительства Сахалинской области

По словам Стаценко, инцидент произошел 9 февраля около 19.00.

«В ходе ДТП пострадал мальчик, на вид 10-11 лет. С места ДТП не скрывалась, на место прибыли медики скорой помощи и увезли ребенка в больницу. Я прошу прощения у мальчика и его родителей. Это происшествие — трагическая случайность», - заявила первый заместитель министра строительства Сахалинской области.

Она пообещала оказать помощь семье, приобрести необходимые ребенку препараты и возместить ущерб.

«Считаю, что такое происшествие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому я приняла решение об увольнении по собственному желанию», - подчеркнула Стаценко.

По данным Минздрава региона, мальчику 11 лет, он поступил 9 февраля в одну из больниц по линии скорой помощи и в настоящее время находится в реанимации.

«Ему сделана операция, прогноз положительный, он находится в сознании, ход лечения взят на личный контроль министром здравоохранения», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что автоинспекторы задержали мэра Саяногорска Михаила Валова за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Чиновник подтвердил задержание на своей странице в Facebook. Он написал, что его действительно остановил наряд ДПС и предложил ему пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.

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В больнице Саяногорска Валов сдал тест. Он оказался положительным. Чиновник отметил, что ежедневно по рекомендации врачей принимает лекарства, которые могли повлиять на результат теста, поэтому с результатами исследования не согласился.

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