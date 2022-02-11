Замминистра российского региона сбила ребенка

Первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко объявила о своей отставке после того как сбила ребенка. Ее заявление приводит astv.ru.
По словам Стаценко, инцидент произошел 9 февраля около 19.00.
«В ходе ДТП пострадал мальчик, на вид 10-11 лет. С места ДТП не скрывалась, на место прибыли медики скорой помощи и увезли ребенка в больницу. Я прошу прощения у мальчика и его родителей. Это происшествие — трагическая случайность», - заявила первый заместитель министра строительства Сахалинской области.
Она пообещала оказать помощь семье, приобрести необходимые ребенку препараты и возместить ущерб.
«Считаю, что такое происшествие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому я приняла решение об увольнении по собственному желанию», - подчеркнула Стаценко.
По данным Минздрава региона, мальчику 11 лет, он поступил 9 февраля в одну из больниц по линии скорой помощи и в настоящее время находится в реанимации.
«Ему сделана операция, прогноз положительный, он находится в сознании, ход лечения взят на личный контроль министром здравоохранения», - подчеркнули в ведомстве.
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