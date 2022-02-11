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1 час назад

Строительные леса обрушились на парковке Госдумы

Елена Прошина

У входа в здание Государственной думы в Москве обрушились строительные леса. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент случился у здания в Георгиевском переулке.

Обломки повредили несколько дорогих машин, среди людей пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, что в начале ноября 2021 года в «Москва-Сити» произошел обвал грунта на площади в 1,2 тысячи квадратных метров. Инцидент произошел на Краснопресненской набережной, возле стройплощадки ЖК Capital Towers.

В яму затянуло заборы, бытовки рабочих, столбы и часть дорожного полотна. В компании Capital Group рассказали, что ЧП произошло из-за грунтовых вод.

Еще раньше, 22 октября, ураганный ветер сорвал строительные леса со стен Кремля. Тогда сооружение лишилось одного из кирпичных зубцов. Кроме того, в столице от стихии пострадали автомобили, на которые повалились деревья.

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