Строительные леса обрушились на парковке Госдумы

У входа в здание Государственной думы в Москве обрушились строительные леса. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент случился у здания в Георгиевском переулке.

Обломки повредили несколько дорогих машин, среди людей пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, что в начале ноября 2021 года в «Москва-Сити» произошел обвал грунта на площади в 1,2 тысячи квадратных метров. Инцидент произошел на Краснопресненской набережной, возле стройплощадки ЖК Capital Towers.

В яму затянуло заборы, бытовки рабочих, столбы и часть дорожного полотна. В компании Capital Group рассказали, что ЧП произошло из-за грунтовых вод.