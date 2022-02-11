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16 минут назад

Мигранты с битами устроили массовую драку в Москве

Елена Прошина

Мигранты устроили массовую драку в московском районе Кунцево. Как сообщает Readovka, конфликт с участием 20-30 гастарбайтеров, некоторые из которых были вооружены битами, произошел 10 февраля около 20:00 рядом с домом № 8 по улице Екатерины Будановой.

Массовая драка произошла в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в ходе драки участники также использовали палки. Как минимум двое человек получили травмы. Дерущихся задержала приехавшая к 22:00 полиция.

Причины драки и состояние пострадавших уточняются.

Напомним, что ранее на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с поножовщиной. В драке принимали участие от шести до десяти человек, а злоумышленники скрылись с места преступления. В результате двое человек пострадали, им потребовалась госпитализация, однако от лечения они в дальнейшем отказались.

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