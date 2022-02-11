ФСБ России пресекла деятельность подпольных мастерских по изготовлению оружия в 20 регионов России. У 87 нелегальных оружейников было изъято 274 единицы оружия, в том числе 4 пулемета, 16 автоматов, 6 пистолет-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, а также 119 винтовок и карабинов, свыше 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат.