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59 минут назад

Опубликовано видео задержания подпольных оружейников в 20 регионах России

Александр Кузьмин

ФСБ России пресекла деятельность подпольных мастерских по изготовлению оружия в 20 регионов России. У 87 нелегальных оружейников было изъято 274 единицы оружия, в том числе 4 пулемета, 16 автоматов, 6 пистолет-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, а также 119 винтовок и карабинов, свыше 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат.

Совместная спецоперация ФСБ, МВД и Росгвардии проводилась в январе и феврале в Москве, Московской области, Дагестане, Ингушетии, Крыму, а также в Краснодарском, Красноярском, Хабаровском краях и других российских регионах.

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