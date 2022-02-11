В деле об ограблении вдовы Градского появились новые подробности

Новые подробности появились в деле об ограблении вдовы композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко, пишет «МК».

Стало известно, что грабители пытались сделать свою жертву соучастницей преступления. Во время нападения злоумышленники демонстративно отсчитали Коташенко сумму в пять миллионов рублей и отдали ей. Именно наличие этих денег у вдовы музыканта и породило слухи о том, что она могла инсценировать свое ограбление.

Выйти на налетчиков следователи смогли благодаря старой иномарке, на которой скрылись преступники. Машину нашли брошенной в Сокольниках, а ее владелец сообщил правоохранителям, что обменялся авто с Умеджоном Жабборовым, которого на данный момент силовикам уже удалось задержать.

Собеседник пояснил, что Жабборов трое суток вместе с тремя подельниками жил в автомобиле, припаркованном у трассы, в ожидании, когда мимо поедет авто Коташенко. По данным следствия, доля задержанного налетчика составляла около 10 миллионов рублей. На эти деньги он сразу купил себе подержанную машину за 2,5 миллиона рублей и пустился в бега.

Ранее задержанный за участие в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности дела. По его словам, он, будучи за рулем, забрал группу грабителей на территории Апрелевки, приняв заказ на трансфер людей из определенного места в назначенное время. Более подробной информацией подозреваемый не владел, кроме той, что ему обещали простить за эту поездку долг в 150 тысяч рублей.