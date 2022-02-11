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52 минуты назад

Убийцы кассира «Пятерочки» признались в других преступлениях

Елена Прошина

Обвиняемые в нападении на магазин в подмосковной Истре признали свою вину еще по двум эпизодам. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главка СУ СК по Московской области Ольгу Врадий, в ходе допросов они дали признательные показания по еще двум разбойным нападениям в Истринском городском округе.

В ближайшее время материалы уголовных дел поступят в следственный отдел из органов МВД для объединения в одно производство.

Убитая в Истре кассирша "Пятерочки" подменяла коллегу

Установлено, что один из нападавших в прошлом работал в «Пятерочке» и был осведомлен о внутренних процессах работы. Всем четырем мигрантам предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть. Сегодня следователь ходатайствует об их аресте.

Напомним, что в ночь на 9 февраля в селе Новопетровское неизвестные в масках ворвались в магазин и избили его сотрудников. В результате кассир, 41-летняя женщина, погибла, а директор торговой точки и его супруга были госпитализированы.

Грабители похитили из кассы 71 тыс. рублей и скрылись, но были задержаны по горячим следам.

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