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1 час назад

«Это что за ад?»: черный снег возмутил жителей Кузбасса. Видео

Александр Кузьмин

Жители кузбасского города Киселевск пожаловались на черный снег Видео публикует портал «News.ru».

Сообщается, что необычное явление замечено в районе Центральной обогатительной фабрики. Черным снег стал из-за угольной пыли.

«Вот так мы живем. Это что вообще, я ничего не пойму! Это что за ад? Киселёвск, район ЦОФ. Ужас, просто ужас! Обратите внимание вообще, пожалуйста!» - говорит автор видео.

Стоит отметить, что чёрный снег лежит и в других городах Кузбасса, в том числе в соседнем Прокопьевске и в Калтане

Напомним, на территории Киселевского городского округа работают 9 угольных разрезов и 5 горно-обогатительных предприятий. Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию на контроль

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