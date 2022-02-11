Жители кузбасского города Киселевск пожаловались на черный снег Видео публикует портал «News.ru».
Сообщается, что необычное явление замечено в районе Центральной обогатительной фабрики. Черным снег стал из-за угольной пыли.
«Вот так мы живем. Это что вообще, я ничего не пойму! Это что за ад? Киселёвск, район ЦОФ. Ужас, просто ужас! Обратите внимание вообще, пожалуйста!» - говорит автор видео.
Стоит отметить, что чёрный снег лежит и в других городах Кузбасса, в том числе в соседнем Прокопьевске и в Калтане
Напомним, на территории Киселевского городского округа работают 9 угольных разрезов и 5 горно-обогатительных предприятий. Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию на контроль