Драка мигрантов с полицейскими в Москве попала на видео

Драка при задержании полицейскими двух пьяных мигрантов произошла в московском районе Царицыно. Одного из преступников удалось задержать. Видео публикует telegram-канал «Mash».

Сообщается, что наряд полиции приехал на вызов местных жителей, которые жаловались на буйных гостей столицы, распивающих спиртные напитки во дворе жилого дома. При попытке задержания нарушители стали сопротивляться, материться и бить сотрудников полиции. У одного даже удалось отобрать дубинку. В этот момент второй полицейский достал оружие и пригрозил открыть огонь. Стоит отметить, что 28-летнего уроженца соседней республики удалось задержать, второй - сбежал.