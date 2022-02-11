Появилось видео с места крушения самолета Ан-2 на Камчатке

В районе посёлка Северные Коряки Елизовского района в Камчатском крае был обнаружен полностью сгоревшим самолет Ан-2. Сообщается о двух погибших членах экипажа. Видео с места крушения публикует портал «Life.ru».

На кадрах видно, как воздушное судно полыхает огнем, вокруг работают спасатели. Сообщается, что в результате крушения произошел разлив топлива, из-за высокой температуры загорелись обломки. В настоящее время открытое горение уже ликвидировано. Известно, что воздушное судно летело в село Тымлат. Как сообщает Life.ru на борту найден груз картофеля и плитки. В результате крушения погибли оба члена экипажа. Их тела уже найдены.