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33 минуты назад

На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении Ан-2

Елена Прошина

Спасатели на Камчатке нашли тело одного погибшего при падении Ан-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по краю.

Раскрыты подробности о крушении самолета на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем 11 февраля очевидцы сообщили в оперативные службы, что наблюдали в окрестностях села Коряки падение самолета. По данным спасателей, на его борту находились два члена экипажа, один из них погиб, а местонахождение второго уточняется.

Прибывшие на место крушения пожарные ликвидируют возгорание. Уточняется, что Ан-2 упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы села Северные Коряки. Данный населенный пункт находится в 49 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, две человека, которые находились в самолете, погибли.

Напомним, самолет Ан-2 в скором времени заменят ЛМС-901 «Байкал». Машина предназначена для местных перевозок. Лайнер уже совершил пробный полет под Екатеринбургом.

В соответствии с полетным заданием летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатом режиме.

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