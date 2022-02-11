Раскрыты подробности о крушении самолета на Камчатке

Спасатели на Камчатке нашли тело одного погибшего при падении Ан-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по краю.

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Днем 11 февраля очевидцы сообщили в оперативные службы, что наблюдали в окрестностях села Коряки падение самолета. По данным спасателей, на его борту находились два члена экипажа, один из них погиб, а местонахождение второго уточняется.

Прибывшие на место крушения пожарные ликвидируют возгорание. Уточняется, что Ан-2 упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы села Северные Коряки. Данный населенный пункт находится в 49 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, две человека, которые находились в самолете, погибли.

Напомним, самолет Ан-2 в скором времени заменят ЛМС-901 «Байкал». Машина предназначена для местных перевозок. Лайнер уже совершил пробный полет под Екатеринбургом.