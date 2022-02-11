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44 минуты назад

На Камчатке после падения самолета Ан-2 начался пожар

ТАСС

В результате падения самолета Ан-2 у села Северные Коряки на Камчатке произошел пожар на площади 100 кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

На Камчатке после падения самолета Ан-2 начался пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При падении произошло возгорание фюзеляжа. В 04:25 (мск) пожар был локализован на площади 100 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о падении самолета Ан-2 поступило от очевидцев в 03:38 мск. Установлено, что он упал при взлете на удалении один км от взлетной полосы села Северные Коряки. На борту находились два члена экипажа. В краевом главке ведомства добавили, что один член экипажа погиб при крушении, судьба второго неизвестна.

Глава Камчатки Владимир Солодов уточнил, что грузовой самолет взлетал с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки. Погода в районе населенного пункта малооблачная, без ветра.

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