На Камчатке после падения самолета Ан-2 начался пожар

В результате падения самолета Ан-2 у села Северные Коряки на Камчатке произошел пожар на площади 100 кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России .

"При падении произошло возгорание фюзеляжа. В 04:25 (мск) пожар был локализован на площади 100 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о падении самолета Ан-2 поступило от очевидцев в 03:38 мск. Установлено, что он упал при взлете на удалении один км от взлетной полосы села Северные Коряки. На борту находились два члена экипажа. В краевом главке ведомства добавили, что один член экипажа погиб при крушении, судьба второго неизвестна.