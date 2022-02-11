Мошенники используют омикрон-штамм для обмана

IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский в интервью радио Sputnik предупредил россиян, что распространение омикрон-штамма может привести к активизации «коронавирусных» мошенников.

Фото: Reuters Reuters

Как напомнил собеседник издания, мошенники очень изобретательны, поэтому всегда используют самые разнообразные способы, чтобы выудить различную приватную информацию.

При этом он отметил, что сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому злоумышленники будут это активно использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и прочее.

По мнению Маляревского, мошенники могут по-разному использовать тему пандемии. Однако, вероятнее всего, их потенциальные жертвы столкнутся с фишинговыми рассылками. «В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность», — пояснил он.

Как считает эксперт, универсальная рекомендация защиты от мошенничества — быть начеку, настораживаться при любых несостыковках. «Если они ссылаются, например, на номер постановления, проверить номер этого постановления в интернете. В любом случае никому не называть своих платежных данных», — заключил Маляревский.