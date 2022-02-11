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1 час назад

Раскрыты детали двойного убийства на севере Москвы

Мослентаиещё 1

В Москве раскрыли подробности двойного убийства, передает РЕН ТВ. Полиции стали известны детали происшествия.

Раскрыты детали двойного убийства на севере Москвы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

77-летний мужчина приехал на север Москвы вместе с сыном и знакомой. Он хотел вылечиться в столице от глаукомы.

Гости поселились в квартире на Бескудниковской улице и жили там бесплатно. Во время бытовой ссоры сын напал на отца и его знакомую с ножом. По данным полиции, на теле были резаные раны в области груди и запястий.

Кассирша подмосковной "Пятерочки" сама впустила в магазин своих убийц

Два трупа нашли в четверг, 10 февраля. Выдвигалась версия о том, что причиной убийства стал конфликт на бытовой почве.

Ранее на мусороперерабатывающем заводе в Москве обнаружили голову человека. Затем ногу того же мужчины откопали во дворе на Флотской улице.

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