Раскрыты детали двойного убийства на севере Москвы

В Москве раскрыли подробности двойного убийства, передает РЕН ТВ. Полиции стали известны детали происшествия.

77-летний мужчина приехал на север Москвы вместе с сыном и знакомой. Он хотел вылечиться в столице от глаукомы.

Гости поселились в квартире на Бескудниковской улице и жили там бесплатно. Во время бытовой ссоры сын напал на отца и его знакомую с ножом. По данным полиции, на теле были резаные раны в области груди и запястий.

Два трупа нашли в четверг, 10 февраля. Выдвигалась версия о том, что причиной убийства стал конфликт на бытовой почве.

Ранее на мусороперерабатывающем заводе в Москве обнаружили голову человека. Затем ногу того же мужчины откопали во дворе на Флотской улице.