Российский аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва

Аэропорт Мурманска эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
Сообщается, что эвакуация авиаузла была проведена в четверг, 10 февраля, в 18:58 в связи с подозрением на угрозу взрыва. В данный момент на месте работают оперативные службы.
Также в пресс-службе уточнили, что задержаны вылеты двух рейсов: во Внуково и Пулково.
Ранее в феврале в международном аэропорту Шереметьево на стоянке самолетов произошел пожар. Отмечалось, что возгорание возникло из-за короткого замыкания при зарядке бортовых аккумуляторов.