Российский аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва

Аэропорт Мурманска эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Фото: ТАСС ТАСС

Сообщается, что эвакуация авиаузла была проведена в четверг, 10 февраля, в 18:58 в связи с подозрением на угрозу взрыва. В данный момент на месте работают оперативные службы.

Также в пресс-службе уточнили, что задержаны вылеты двух рейсов: во Внуково и Пулково.