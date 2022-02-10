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1 час назад

Российский аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва

Lenta.ru

Аэропорт Мурманска эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Российский аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что эвакуация авиаузла была проведена в четверг, 10 февраля, в 18:58 в связи с подозрением на угрозу взрыва. В данный момент на месте работают оперативные службы.

Также в пресс-службе уточнили, что задержаны вылеты двух рейсов: во Внуково и Пулково.

Ранее в феврале в международном аэропорту Шереметьево на стоянке самолетов произошел пожар. Отмечалось, что возгорание возникло из-за короткого замыкания при зарядке бортовых аккумуляторов.

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