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37 минут назад

Стали известны новые подробности ограбления вдовы Градского

Елена Прошина

Грабители вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко вернули ей 5 млн рублей из похищенных 100 млн рублей, а задержанный по делу Умеджон Жаббаров до встречи с сыщиками чуть не замерз в степи в чужих валенках, пытаясь пересечь границу с Казахстаном, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в следствии.

Раскрыты новые подробности ограбления вдовы Градского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно, грабители, забирая у вдовы деньги, демонстративно отсчитали и отдали ей 5 млн рублей. Они пообещали, что если Коташенко будет вести себя "правильно", то через некоторое время к ней вернется значительная часть похищенного.

Кроме того, следователям стало известно, что делал после ограбления задержанный по делу Умеджон Жаббаров. После инцидента с телефона незнакомой женщины он вызвал такси и поехал в Пензу, а потом - уже с другим извозчиком - доехал до Самарской области.

В одной из глухих деревень он переночевал в доме у местного пенсионера. Рано утром, прихватив валенки и полушубок хозяина, он пешком направился в сторону границы с Казахстаном.

Подозреваемый в ограблении вдовы Градского сделал заявление

В холодной заснеженной степи он чуть не замерз насмерть и пошел обратно. Поймав на трассе попутку, вернулся в Москву, где его и задержали на одной станций метро.

Жаббаров рассказал следователям все, что знал о других участниках ограбления. По его словам, оставшиеся от его доли деньги он передал знакомым женщинам, но те это отрицают.

16 января трое мужчин инсценировали ДТП с машиной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в свой особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой».

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