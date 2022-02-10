В Подмосковье нашли тело пропавшего главврача местной больницы

Тело пропавшего главврача Обуховской больницы Вадима Евдокимова нашли в реке Клязьме недалеко от его дома в Московской области. Предположительно, причиной смерти могло стать самоубийство из-за проблем на работе, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 59-летний мужчина ушел из дома утром 6 февраля и не вернулся.
По информации Telegram-канала, волонтеры обнаружили в лесу следы, которые вели к реке. Прибывшие на место водолазы обнаружили тело.
Уточняется, что Евдокимов руководил больницей более 15 лет. Коллеги отзываются о нем положительно, но обращают внимание, что все проблемы врач пропускал через себя. Недавно в учреждении во время ремонта пропала мебель. Материально ответственного доктора это сильно расстроило, несмотря на то, что оплачивать пропажу его не обязали.
Ранее стало известно, что спасатели достали со дна Москвы-реки квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. 70-летний мужчина отправился кататься на квадроцикле 5 февраля и не вернулся. Позднее у села Козино были обнаружены следы транспортного средства, ведущие к реке.