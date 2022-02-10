Пропавшего неделю назад главврача обнаружили в реке Клязьма

В Московской области в реке Клязьмае волонтеры обнаружили тело главврача Обуховской поликлиники, который пропал неделю назад. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

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По данным издания, волонтеры во время поисков заметили следы, которые вели к воде. Близкие считают, что российский медик мог покончить с собой из-за проблем на работе.

Мужчина занимал пост главврача более 15 лет. Незадолго до его исчезновения из медучреждения, где он работал, пропала мебель и оборудование.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, дочь врача обнаружила, что отец искал в интернете способы суицида.