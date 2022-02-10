В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
23 минуты назад

В Подмосковье обнаружили тело пропавшего неделю назад главврача

Lenta.ruиещё 2

В Московской области в реке Клязьмае волонтеры обнаружили тело главврача Обуховской поликлиники, который пропал неделю назад. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Пропавшего неделю назад главврача обнаружили в реке Клязьма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, волонтеры во время поисков заметили следы, которые вели к воде. Близкие считают, что российский медик мог покончить с собой из-за проблем на работе.

Мужчина занимал пост главврача более 15 лет. Незадолго до его исчезновения из медучреждения, где он работал, пропала мебель и оборудование.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, дочь врача обнаружила, что отец искал в интернете способы суицида.

В Москве обнаружили расчлененное тело мужчины

Ранее две медсестры, которые работали в больнице Сургута, покончили с собой. О суициде 49-летней сотрудницы отделения анестезиологии и реанимации местной больницы стало известно 21 октября 2021 года — тело россиянки нашли на лестничной площадке дома. Спустя два месяца — 27 декабря 2021 года — ее коллега тоже покончила жизнь самоубийством. Муж одной из погибших россиянок утверждал, что действия старшей медсестры отделения привели к трагедии.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители