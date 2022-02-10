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1 час назад

Россиянин на видео объяснил убийство бывшего полицейского волей Аллаха

Lenta.ru

В Республике Дагестан задержанный за убийство бывшего полицейского из мести за односельчанку россиянин попал на видео. Ролик в четверг, 10 февраля, в своем Telegram-канале публикует республиканское управление МВД.

На кадрах видно место происшествия, в том числе белый джип, в котором был зарезан бывший сотрудник правоохранительных органов Асад Абулатипов. На машине заметны следы крови. Затем показан сидящий в автозаке подозреваемый. Мужчина спокойно объяснил, что был задержан за убийство человека, который сам отнял жизнь у «сестры-мусульманки». Произошедшее задержанный называет волей Аллаха и также говорит, что не мог поступить иначе.

10 февраля подозреваемый совершил нападение на улице Ирчи Казака в Махачкале. Внезапность позволила убийце нанести 15 ножевых ранений. Прибывшим медикам не удалось спасти жизнь жертвы. Подозреваемый был задержан оказавшимся рядом полицейским.

На допросе тот рассказал, что десять лет назад работавший полицейским Абдулатипов насмерть сбил девушку в одном из дагестанских сел. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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