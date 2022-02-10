Россиянин на видео объяснил убийство бывшего полицейского волей Аллаха

В Республике Дагестан задержанный за убийство бывшего полицейского из мести за односельчанку россиянин попал на видео. Ролик в четверг, 10 февраля, в своем Telegram-канале публикует республиканское управление МВД.

На кадрах видно место происшествия, в том числе белый джип, в котором был зарезан бывший сотрудник правоохранительных органов Асад Абулатипов. На машине заметны следы крови. Затем показан сидящий в автозаке подозреваемый. Мужчина спокойно объяснил, что был задержан за убийство человека, который сам отнял жизнь у «сестры-мусульманки». Произошедшее задержанный называет волей Аллаха и также говорит, что не мог поступить иначе.

10 февраля подозреваемый совершил нападение на улице Ирчи Казака в Махачкале. Внезапность позволила убийце нанести 15 ножевых ранений. Прибывшим медикам не удалось спасти жизнь жертвы. Подозреваемый был задержан оказавшимся рядом полицейским.