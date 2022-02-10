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1 час назад

Пьяный лихач прокатил полицейского на двери авто: видео

Александр Кузьмин

В Марий Эл нетрезвый водитель несколько десятков метров провез полицейского на двери своего автомобиля. Видео инцидента появилось в распоряжении телеканала «360».

Инспекторы ДПС заметили нарушителя, который, предположительно, находился пьяным за рулем. Правоохранители подали участнику дорожного движения сигнал об остановке. Сначала мужчина подчинился требованиям полицейских, но как только один из них подошел к машине, тот резко дал по газам. Сотрудник госавтоинспекции успел схватиться за дверь транспортного средства и проскользил на ногах десятки метров.

Теперь за «дорожные маневры» лихачу грозит штраф и лишение прав, отмечает канал.

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