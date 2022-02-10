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19 минут назад

В Москве обнаружили расчлененное тело мужчины

Елена Прошина

На севере Москвы обнаружено расчлененное тело мужчины. Как сообщает Telegram-канал «112», накануне во дворе на Флотской улице дворник нашел человеческую ногу, а остальные части тела нашлись на мусоросжигательном заводе в Москве.

В Москве обнаружили расчлененное тело мужчины
Фото: ТАССТАСС

Полицейским удалось установить личность погибшего — это 36-летний Андрей Мингелев. Вчера утром его жена написала заявление о пропаже супруга. По информации канала, мужчина работал маляром в ЖК «Амурский парк».

Сейчас в одной из квартир многоэтажки на улице Флотской проходят обыски, причастные к убийству москвича устанавливаются.

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Напомним, что об обнаружении головы человека на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы стало известно вчера. Часть тела нашли сортировщицы предприятия — она лежала на ленте с мусором. Как установили тогда эксперты, погибший скончался один-два дня назад.

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