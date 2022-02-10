В Москве обнаружили расчлененное тело мужчины

На севере Москвы обнаружено расчлененное тело мужчины. Как сообщает Telegram-канал «112», накануне во дворе на Флотской улице дворник нашел человеческую ногу, а остальные части тела нашлись на мусоросжигательном заводе в Москве.

Фото: ТАСС ТАСС

Полицейским удалось установить личность погибшего — это 36-летний Андрей Мингелев. Вчера утром его жена написала заявление о пропаже супруга. По информации канала, мужчина работал маляром в ЖК «Амурский парк».

Сейчас в одной из квартир многоэтажки на улице Флотской проходят обыски, причастные к убийству москвича устанавливаются.