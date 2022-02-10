Автором сообщений минированиях в РФ оказался украинец

Массовые рассылки сообщений об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе организовал гражданин Украины. Всего задержаны 14 человек, причастных к этим преступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности совместно с МВД и СК РФ осуществляются розыск и пресечение деятельности лиц, причастных к массовому распространению в конце 2021 года и начале 2022 года в сети Интернет заведомо ложных сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Задержаны 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях", - сказано в сообщении.

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По информации спецслужбы, ложные террористические угрозы распространяются "в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений".

"В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, а также его подельники", - добавили в ФСБ.

Как заявили в спецслужбе, Осипчук проходит обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета в Киеве. В отношении 14 задержанных возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры; то же деяние, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти). Они могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

"Осуществляется подсчет нанесенного злоумышленниками материального ущерба, который виновные лица либо их родители будут обязаны возместить", - подчеркнули в ФСБ.

Вместе с тем продолжается розыск остальных лиц, которые имели отношение к распространению ложных террористических угроз.