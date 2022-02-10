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59 минут назад

Смертник устроил взрыв в столице Сомали

Мария Иванова

В столице Сомали Могадишо 10 февраля произошел теракт на оживленной дороге перед избирательным участком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Garowe.

Смертник устроил взрыв в столице Сомали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взрыв устроил террорист-смертник. Есть жертвы и пострадавшие, их количество пока неизвестно.

12 января взрыв произошел в Могадишо неподалеку от международного аэропорта. Взорвалась заминированная машина. Жертвами теракты стали не менее десяти человек, включая пятерых военнослужащих.

9 февраля боевики атаковали мечеть на юге Сомали. Они ворвались в здание мечети и открыли огонь по находившимся там людям. Один человек погиб, трое получили ранения. В этот же день четыре человека погибли и семеро пострадали в результате теракта, устроенного смертником перед одним из ресторанов города Босасо.

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