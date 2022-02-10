Смертник устроил взрыв в столице Сомали

В столице Сомали Могадишо 10 февраля произошел теракт на оживленной дороге перед избирательным участком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Garowe.

9 февраля боевики атаковали мечеть на юге Сомали. Они ворвались в здание мечети и открыли огонь по находившимся там людям. Один человек погиб, трое получили ранения. В этот же день четыре человека погибли и семеро пострадали в результате теракта, устроенного смертником перед одним из ресторанов города Босасо.