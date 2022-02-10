В Москве устроили массовую драку с поножовщиной

На Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с поножовщиной. Как сообщает РЕН ТВ, в результате конфликта двое человек получили колото-резаные ранения.

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По предварительным данным, инцидент произошел неподалеку от станции метро. В драке принимали участие от шести до десяти человек, а злоумышленники скрылись с места преступления. Причиной стал уличный конфликт. Пострадавшим в потребовалась госпитализация, однако от лечения они в дальнейшем отказались.

Напомним, что 4 февраля в Москве на Алтуфьевском шоссе три человек пострадали в результате массовой драки со стрельбой. Потасовка началась из-за ссоры двух братьев и их друга с двумя неизвестными. В результате один из участников конфликта достал оружие и начал стрелять по своим оппонентам.