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1 час назад

Двойной наезд на пенсионерку в Татарстане попал на видео

Александр Кузьмин

В Татарстане водитель дважды наехал на пожилую местную жительницу. Дорожный инцидент произошел в Зеленодольске, пострадавшая пенсионерка отделалась ушибами. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший жуткие кадры ДТП.

Машина сбила 77-летнюю женщину во дворе дома, когда она ждала, пока проедет другой автомобиль, чтобы перейти дорогу. Водитель внедорожника начал движение назад и сбил пенсионерку, а затем переехал ее дважды, думая, что буксует.

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Пострадавшая женщина была доставлена в больницу.

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