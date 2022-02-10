Появилось видео с места стрельбы у школы в США

Два человека пострадали в результате стрельбы в американской школе, расположенной в штате Нью-Йорк. Охранник получил ранение в ногу, 14-летний подросток – ножевые ранения. Нападавший с места преступления скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший запись у здания учебного заведения.

Как уточняется в СМИ, конфликт произошел на парковке возле школы в городе Буффало. Сейчас полиция ведет поиски нападавшего. Жизни пострадавших ничто не угрожает.