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1 час назад

Появилось видео с места стрельбы у школы в США

Александр Кузьмин

Два человека пострадали в результате стрельбы в американской школе, расположенной в штате Нью-Йорк. Охранник получил ранение в ногу, 14-летний подросток – ножевые ранения. Нападавший с места преступления скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший запись у здания учебного заведения.

Как уточняется в СМИ, конфликт произошел на парковке возле школы в городе Буффало. Сейчас полиция ведет поиски нападавшего. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о разбойном нападении на магазин «Пятерочка» в подмосковной Истре, в результате которого погибла 51-летнняя сотрудница супермаркета.

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