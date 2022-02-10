Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского

Мужчина, которого задержали в качестве обвиняемого по делу об ограблении Марины Коташенко, рассказал о своей роли в преступлении. Как сообщает «КП», его использовали и до последнего момента он не знал, что стал соучастником нападения на вдову певца Александра Градского.

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По информации издания, задержанный 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов владеет автомобилем, на котором грабители скрылись после ограбления. Однако после преступления мужчина рассказал своей экс-супруге, что его использовали и он не знал, что станет соучастником преступления.

Отказаться от услуги злоумышленникам Жабборов не мог, поскольку был должен деньги после покупки автомобиля. По мнению его бывшей жены, мужчине обещали списать часть долга после этой поездки.