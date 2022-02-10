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15 минут назад

Участник нападения на Коташенко раскрыл подробности ограбления

Елена Прошина

Мужчина, которого задержали в качестве обвиняемого по делу об ограблении Марины Коташенко, рассказал о своей роли в преступлении. Как сообщает «КП», его использовали и до последнего момента он не знал, что стал соучастником нападения на вдову певца Александра Градского.

Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, задержанный 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов владеет автомобилем, на котором грабители скрылись после ограбления. Однако после преступления мужчина рассказал своей экс-супруге, что его использовали и он не знал, что станет соучастником преступления.

Отказаться от услуги злоумышленникам Жабборов не мог, поскольку был должен деньги после покупки автомобиля. По мнению его бывшей жены, мужчине обещали списать часть долга после этой поездки.

Вдова Градского выступила с заявлением

Напомним, что 16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». Ранее в Сети публиковались сведения, что Жабборов получил 10 млн из этой суммы в качестве своей доли.

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