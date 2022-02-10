Устроившего стрельбу в пермского вузе доставили в суд: видео

Устроившего стрельбу в пермском вузе Тимура Бекмансурова доставили в суд, где будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении ареста. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.

Бекмансуров обвиняется в массовом убийстве в госуниверситете, которое он совершил 20 сентября 2021 года. Жертвами бывшего студента-первокурсника стали шесть человек, более 40 пострадали. При задержании злоумышленник был ранен, в больнице врачам пришлось ампутировать ему ногу.