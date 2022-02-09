Смог над Минусинском и Абаканом сняли на видео

Смог над Минусинском в Красноярском крае и над Абаканом в Республике Хакасия сняли с дрона в среду.
На кадрах Ruptly видно, как плотный дым затянул небо над населенными пунктами и Минусинской котловиной.
По информации СМИ, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в ряде городов Сибири ввели 7 февраля.
Во время НМУ отмечается штиль и слабый ветер, которые способствуют накоплению вредных веществ в воздухе. Специалисты рекомендуют на этот период сократить количество выбросов на промышленных предприятиях.