Смог над Минусинском и Абаканом сняли на видео

Смог над Минусинском в Красноярском крае и над Абаканом в Республике Хакасия сняли с дрона в среду.

На кадрах Ruptly видно, как плотный дым затянул небо над населенными пунктами и Минусинской котловиной.

По информации СМИ, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в ряде городов Сибири ввели 7 февраля.