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35 минут назад

Смог над Минусинском и Абаканом сняли на видео

Александр Кузьмин

Смог над Минусинском в Красноярском крае и над Абаканом в Республике Хакасия сняли с дрона в среду.

На кадрах Ruptly видно, как плотный дым затянул небо над населенными пунктами и Минусинской котловиной.

По информации СМИ, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в ряде городов Сибири ввели 7 февраля.

Во время НМУ отмечается штиль и слабый ветер, которые способствуют накоплению вредных веществ в воздухе. Специалисты рекомендуют на этот период сократить количество выбросов на промышленных предприятиях.

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