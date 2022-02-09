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19 минут назад

Россиянку будут судить за убийство парня в целях самозащиты

Елена Прошина

Девушка из Подмосковья, которая зарезала своего жениха в целях самозащиты, пойдет под суд за убийство, пишет Телеграм-канал Baza.

Россиянку будут судить за убийство парня в целях самозащиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юлия и Андрей 3 декабря отмечали 30-летие девушки. В этот день парень сделал ей предложение, Юлия согласилась. Пара спокойно выпивала. Внезапно Андрей набросился на девушку и стал ее избивать руками и ногами. Юлия кричала, просила остановиться. Потом со стола упал нож, и девушка решила воспользоваться им, чтобы отбиться от разъяренного жениха. Сначала ударила его по ногам, затем несколько раз в грудь. Парень скончался до приезда скорой.

По словам друга Андрея, в детстве парень получил травму головы и после принятия алкоголя и раньше избивал женщин. Это подтвердила бывшая девушка Андрея. Однако в действиях Юлии следствие не увидело самообороны, так как, по мнению правоохранителей, девушка нанесла слишком много ударов ножом. Ее будут судить по статье «Убийство». Девушке может грозить до 15 лет тюрьмы.

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