Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане

На борту находились два человека, они не пострадали. Самолет серьезных повреждений также не получил.

14 января в селе Старобелокуриха Алтайского края упал легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». Самолет рухнул сразу после взлета, на борту находились частный пилот и пассажир – бизнесмен Антон Нагорный. Оба получили серьезные травмы. Полет был подарком бизнесмену на день рождения от жены.