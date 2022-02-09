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30 минут назад

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане

Вероника Полынина

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в районе поселка Новое Сумароково в Бугульминском районе Татарстана.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеграм-канал 112 сообщает, что самолет принадлежит Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Под Бугульмой находится тренировочная база учебного заведения.

На борту находились два человека, они не пострадали. Самолет серьезных повреждений также не получил.

14 января в селе Старобелокуриха Алтайского края упал легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». Самолет рухнул сразу после взлета, на борту находились частный пилот и пассажир – бизнесмен Антон Нагорный. Оба получили серьезные травмы. Полет был подарком бизнесмену на день рождения от жены.

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