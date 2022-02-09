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1 час назад

Москвич выманил у приятеля 15 миллионов и купил себе внедорожник

Мослента

39-летний москвич выманил у своего приятеля, начальника службы безопасности крупной фирмы, 15 миллионов рублей и купил себе внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Москвич выманил у приятеля 15 млн и купил внедорожник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, инцидент произошел два года назад, когда мужчины познакомились в одном из столичных ресторанов. Изрядно выпив, один из них начал рассказывать о том, что якобы имеет большой участок в акватории на Сахалине, где в скором времени планирует разводить морских ежей на продажу. Он добавил, что для организации процесса производства осталось лишь оформить нужные документы и привлечь к проекту ученых и водолазов.

В результате руководитель компании поверил словам нового знакомого и решил с ним сотрудничать, отдав наличными свыше десяти миллионов рублей. Спустя две недели новостей о продвижении бизнеса не появилось, однако лжепредприниматель успел приобрести новый автомобиль марки Mercedes-Benz G-класса. Отдавший деньги мужчина начал подозревать, что машину приятель купил на его средства, однако мошенник пообещал вернуть всю сумму. Только спустя два года пострадавший все же обратился в правоохранительные органы с заявлением. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что у родственника Иосифа Сталина похитили 16 миллионов рублей в Москве.

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