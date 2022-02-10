Женщина вбила гвоздь в голову по совету «целителя»

Полиция пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разыскивает женщину, которая якобы вбила гвоздь в свою голову для рождения мальчика и целителя, который ей это предположительно посоветовал. Об этом сообщает издание Dawn. Рентгеновские снимки женщины с гвоздем в голове распространились в социальных сетях, и сейчас "идет процесс опознания потерпевшей по кадрам с камер видеонаблюдения, а также по данным компьютерной записи", уточнили правоохранители.

"Команда также расследует, почему лечащий врач не сообщил об инциденте в полицию", — отметили правоохранители.

Нейрохирург Хайдер Сулеман рассказал, что у пострадавшей было кровотечение, когда ее доставили, и ей была оказана первая помощь, прежде чем ее доставили в операционную.

"Она сказала, что женщина в ее районе сделала то же самое и родила мальчика, хотя УЗИ показало, что ее будущий ребенок — девочка", — сказал врач.

По его словам, гвоздь глубоко проник в череп женщины. Родственники пострадавшей рассказали, что "она была дома и потеряла сознание". При этом они предпринимали попытки извлечь инородное тело сами.

Позднее медики успешно извлекли гвоздь из ее головы. Сотрудники больницы сообщили изданию, что, по предварительным данным, пострадавшая является матерью трех дочерей. Ее муж якобы угрожал бросить ее, если она родит четвертую девочку. Она находилась на третьем месяце беременности.

В прошлом году сообщалось, что житель Китая проглотил 15-сантиметровые гвозди, которые украл в магазине. Таким образом мужчина хотел скрыть улики от полицейских. Сначала задержанный отказывался ехать в больницу, но правоохранителям удалось убедить мужчину, что он может погибнуть.

После того, как его доставили в клинику, врачи провели операцию и извлекли инородные предметы из тела пациента. Кроме того, в полиции отметили, что его попытка скрыть улики станет отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.