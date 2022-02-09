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1 час назад

Племянник Сталина перевел мошенникам 16 млн рублей

Алиса Селезнёва

Телефонные мошенники обманули племянника Иосифа Сталина, ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева, заставив его перевести им 16 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Племянник Сталина перевел мошенникам 16 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Накануне в полицию обратился Леонид Аллилуев с сообщением о том, что с сентября по октябрь прошлого года перевел мошенникам около 16 млн рублей», - пояснил источник.

Информацию об обращении ветерана в полицию подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. По их данным, пенсионер сообщил, что представившиеся сотрудниками банка мошенники убедили его под предлогом защиты средств перевести деньги на особый счет.

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По данным «Известий», 93-летний последнюю транзакцию сделал 20 октября. С тех пор с ним на связь никто не выходил.

Леонид Аллилуев, являющийся сыном сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой, уже не в первый раз становится жертвой мошенников. В прошлом году у него пытались похитить 5 млн рублей, однако мошенница была задержана и осуждена на 3,5 года лишения свободы.

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» назвал телефонных мошенников подонками, подчеркнув, что их жертвами чаще всего становятся пожилые люди. При этом ранее преступники обманом выманили 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с главой государства на параде Победы. Мошенников задержали.

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