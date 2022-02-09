Племянник Сталина перевел мошенникам 16 млн рублей

Телефонные мошенники обманули племянника Иосифа Сталина, ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева, заставив его перевести им 16 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

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«Накануне в полицию обратился Леонид Аллилуев с сообщением о том, что с сентября по октябрь прошлого года перевел мошенникам около 16 млн рублей», - пояснил источник.

Информацию об обращении ветерана в полицию подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. По их данным, пенсионер сообщил, что представившиеся сотрудниками банка мошенники убедили его под предлогом защиты средств перевести деньги на особый счет.

По данным «Известий», 93-летний последнюю транзакцию сделал 20 октября. С тех пор с ним на связь никто не выходил.

Леонид Аллилуев, являющийся сыном сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой, уже не в первый раз становится жертвой мошенников. В прошлом году у него пытались похитить 5 млн рублей, однако мошенница была задержана и осуждена на 3,5 года лишения свободы.