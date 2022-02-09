ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку террористов "Хизб ут-Тахрир"

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил ТАСС о ликвидации ячейки запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" на территории Крыма. Отмечается, что в ходе мероприятий задержаны четыре человека.
"(Они) осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию", - рассказали в ведомстве.
Как сообщается, у задержанных изъяли значительное число запрещенных пропагандистских материалов и средств связи. По данным фактам следствие возбудило уголовные дела.
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