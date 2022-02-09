ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку террористов "Хизб ут-Тахрир"

"(Они) осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию", - рассказали в ведомстве.