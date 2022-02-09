Заглохший посреди реки КамАЗ в Абхазии сняли на видео

В Абхазии КамАЗ заглох при попытке пересечь горную реку. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцем кадры.

Предположительно, водитель большегруза намеривался сократить путь через горный водоем. Однако у мужчины не получилось справиться с сильным течением реки, в итоге машина едва не ушла под воду.