В городе Дзержинске Нижегородской области на женщину с ребенком обрушилась снежная глыба. Видео инцидента, зафиксированного на камеру наблюдения, публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Все произошло на проспекте Ленина. На кадрах видно, как прохожие идут по тротуару, внезапно на них падает скатившийся с крыши пласт снега. Услышав подозрительный шум, женщина с девочкой успевают увернуться и отбежать в сторону. Трагедии чудом удалось избежать.