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35 минут назад

Глыба снега рухнула на женщину с ребенком в Дзержинске. Видео

Александр Кузьмин

В городе Дзержинске Нижегородской области на женщину с ребенком обрушилась снежная глыба. Видео инцидента, зафиксированного на камеру наблюдения, публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Все произошло на проспекте Ленина. На кадрах видно, как прохожие идут по тротуару, внезапно на них падает скатившийся с крыши пласт снега. Услышав подозрительный шум, женщина с девочкой успевают увернуться и отбежать в сторону. Трагедии чудом удалось избежать.

По данным СМИ, кровлю здания последний раз чистили 31 января.

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