МВД показало на видео подозреваемого в убийстве кассира в Истре

МВД России обнародовало видео с одним из подозреваемых в убийстве кассира магазина «Пятерочка» в подмосковной Истре .

Резонансное ограбление торговой точки произошло в ночь на среду в селе Новопетровское. Мужчины в черных балаклавах с битами в руках ворвались в помещение супермаркета и избили сотрудников, от полученных травм скончалась 51-летняя женщина. Нападавшие похитили из кассы денежные средства в размере 71 тысяче рублей и скрылись с места преступления.