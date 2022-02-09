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1 час назад

МВД показало на видео подозреваемого в убийстве кассира в Истре

Александр Кузьмин

МВД России обнародовало видео с одним из подозреваемых в убийстве кассира магазина «Пятерочка» в подмосковной Истре.

Резонансное ограбление торговой точки произошло в ночь на среду в селе Новопетровское. Мужчины в черных балаклавах с битами в руках ворвались в помещение супермаркета и избили сотрудников, от полученных травм скончалась 51-летняя женщина. Нападавшие похитили из кассы денежные средства в размере 71 тысяче рублей и скрылись с места преступления.

По подозрению в совершении разбоя задержаны четыре уроженца Таджикистана.

Ранее сообщалось, что момент ограбления магазина был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.

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