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1 час назад

Человеческую голову нашли на мусорном заводе в Москве

Мария Иванова

На мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы обнаружили голову человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Человеческую голову нашли на мусорном заводе в Москве
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, голову нашли сортировщицы завода - она лежала на ленте с мусором. Сотрудники предприятия подали заявление в полицию.

Эксперты уже установили, что человек, чья голова была найдена, скончался один-два дня назад.

В конце января в одном из мусоросортировочных комплексов Башкирии обнаружили тело младенца.

Сортировавшие мусор рабочие увидели, как из пакета на конвейере выпал обмороженный труп грудного ребенка. Следователи рассказали «Комсомольской правде», что мать ребенка уже удалось найти, с ней проводятся следственные действия. Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

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