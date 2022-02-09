Человеческую голову нашли на мусорном заводе в Москве

На мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы обнаружили голову человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным канала, голову нашли сортировщицы завода - она лежала на ленте с мусором. Сотрудники предприятия подали заявление в полицию.

Эксперты уже установили, что человек, чья голова была найдена, скончался один-два дня назад.

В конце января в одном из мусоросортировочных комплексов Башкирии обнаружили тело младенца.