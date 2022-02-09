Россиянин захотел сэкономить 70 тысяч рублей и попал под статью

В Красноярском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в краже деревянного дома. Мужчина увидел в интернете объявление о продаже постройки, но не захотел платить за нее и попал под статью. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД России.

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С заявлением о краже дома с садового участка в полицию обратился мужчина 1966 года рождения, проживающий в Москве. Он рассказал, что давно не пользовался домом, расположенным в Зеленогорске, и решил его продать. Соответствующее объявление было опубликовано на одной из интернет-площадок. Переговоры велись с несколькими покупателями, но сделка так и не состоялась.

Впоследствии один из родственников потерпевшего прибыл на участок и обнаружил, что от дома остался практически лишь фундамент. Полицейские выяснили, что постройку целиком украл житель Зеленогорска 1992 года рождения. Изначально россиянин планировал приобрести дом, но захотел сэкономить 70 тысяч рублей (такую цену указал продавец), разобрал постройку по бревнам и вывез на свой участок.

В ходе следствия злоумышленник полностью возместил москвичу причиненный ущерб. Материалы уголовного дела уже направлены в суд.