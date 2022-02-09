В Бангладеш прокомментировали смерть россиян на стройплощадке АЭС

«Посольство России в Дакке поставлено в известность о факте кончины в период с 26 января по 6 февраля с.г. пяти россиян, работавших на проекте строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш (Шакиров М.Р., Барченко А.Е., Чукин П.Н., Толмачев В.А., Воротников А.И.). В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры для окончательного установления причин смерти. По имеющимся данным, смерть россиян не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами», - сказано в сообщении.