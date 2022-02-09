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26 минут назад

В Бангладеш прокомментировали смерть россиян на стройплощадке АЭС

Елена Прошина

Смерть пяти россиян, которые работали на проекте строительства АЭС «Руппур» в Бангладеш, не имела насильственный характер и не была связана с производственными травмами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

В Бангладеш прокомментировали смерть россиян на стройплощадке АЭС
Фото: ТАССТАСС

«Посольство России в Дакке поставлено в известность о факте кончины в период с 26 января по 6 февраля с.г. пяти россиян, работавших на проекте строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш (Шакиров М.Р., Барченко А.Е., Чукин П.Н., Толмачев В.А., Воротников А.И.). В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры для окончательного установления причин смерти. По имеющимся данным, смерть россиян не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами», - сказано в сообщении.

Там подчеркнули, что работодатели погибших находятся в контакте с полицией Бангладеш и их близкими, а посольство занимается оформлением документов для отправки тел на родину.

«Следим за развитием ситуации и выражаем глубокие соболезнования семьям скончавшихся соотечественников», - добавили в посольстве.

Напомним, накануне «Росатом» сообщил, что сотрудничает со следственной группой в Бангладеш, выясняющей причины смерти нескольких россиян, работавших на стройке местной АЭС "Руппур".

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