Мигранты убили кассира «Пятерочки» в Подмосковье

Вечером во вторник, 8 февраля, на сотрудников одной из истринских «Пятерочек» напали грабители. Как сообщает Telegram-канал «112», жертвой нападения стала кассир.
По данным «112», нападение было совершено в селе Новопетровское. Трое в масках проникли в магазин через вход для разгрузки товаров, и начали избивать сотрудников битами.
51-летняя кассир Людмила Вяткина скончалась на месте от полученных травм. Директор магазина Наталья Пашкова и ее муж попали в больницу. Преступники забрали из магазина 205 тыс. рублей.
Четверых подозреваемых вскоре задержали в деревне Чесноково, в 50 километрах от места преступления. Все они граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет.
Ранее в Краснодаре мужчина ударил ногой в живот продавщицу «Пятерочки» и угрожал ей ножом. Нападавшего задержал один из посетителей магазина. В январе 2022 года в Майкопе покупатель напал на сотрудницу «Пятерочки» в ответ на ее просьбу надеть маску. Он повалил ее на пол и избил, в полиции начали проверку.