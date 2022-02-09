Мигранты убили кассира «Пятерочки» в Подмосковье

Вечером во вторник, 8 февраля, на сотрудников одной из истринских «Пятерочек» напали грабители. Как сообщает Telegram-канал «112», жертвой нападения стала кассир.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным «112», нападение было совершено в селе Новопетровское. Трое в масках проникли в магазин через вход для разгрузки товаров, и начали избивать сотрудников битами.

51-летняя кассир Людмила Вяткина скончалась на месте от полученных травм. Директор магазина Наталья Пашкова и ее муж попали в больницу. Преступники забрали из магазина 205 тыс. рублей.

Четверых подозреваемых вскоре задержали в деревне Чесноково, в 50 километрах от места преступления. Все они граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет.