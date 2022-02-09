В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
1 час назад

Мигранты убили кассира «Пятерочки» в Подмосковье

Алиса Селезнёва

Вечером во вторник, 8 февраля, на сотрудников одной из истринских «Пятерочек» напали грабители. Как сообщает Telegram-канал «112», жертвой нападения стала кассир.

Мигранты убили кассира «Пятерочки» в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

По данным «112», нападение было совершено в селе Новопетровское. Трое в масках проникли в магазин через вход для разгрузки товаров, и начали избивать сотрудников битами.

51-летняя кассир Людмила Вяткина скончалась на месте от полученных травм. Директор магазина Наталья Пашкова и ее муж попали в больницу. Преступники забрали из магазина 205 тыс. рублей.

Четверых подозреваемых вскоре задержали в деревне Чесноково, в 50 километрах от места преступления. Все они граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет.

Пятеро россиян умерли за 11 дней на АЭС в Бангладеш

Ранее в Краснодаре мужчина ударил ногой в живот продавщицу «Пятерочки» и угрожал ей ножом. Нападавшего задержал один из посетителей магазина. В январе 2022 года в Майкопе покупатель напал на сотрудницу «Пятерочки» в ответ на ее просьбу надеть маску. Он повалил ее на пол и избил, в полиции начали проверку.

70
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители