В США голый мужчина три дня прожил в багажнике чужого автомобиля. Его обнаружила владелица транспортного средства. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео с места событий.

На вопрос женщины, что он там делает в обнаженном виде, незваный «пассажир» ответил, что это обряд посвящения. Мужчина также заявил, что является «сыном Папы Римского». Как выяснилось позже, нарушитель покоя оказался пациентом психиатрической клиники, откуда он сбежал и воспользовался автомобилем в качестве укрытия.