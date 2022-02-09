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1 час назад

Женщина обнаружила в багажнике машины голого мужчину. Видео

Александр Кузьмин

В США голый мужчина три дня прожил в багажнике чужого автомобиля. Его обнаружила владелица транспортного средства. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео с места событий.

На вопрос женщины, что он там делает в обнаженном виде, незваный «пассажир» ответил, что это обряд посвящения. Мужчина также заявил, что является «сыном Папы Римского». Как выяснилось позже, нарушитель покоя оказался пациентом психиатрической клиники, откуда он сбежал и воспользовался автомобилем в качестве укрытия.

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