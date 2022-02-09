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39 минут назад

Мужчина изрубил соседу забор топором в подмосковном СНТ. Видео

Александр Кузьмин

В подмосковном Домодедове мужчина изрубил топором забор своего соседа, пока тот прятался со своей семьей в доме. Видео с места происшествия появилось на портале «360tv».

Сообщается, что отношения с живущим рядом в СНТ «Металлург-2» мужчиной испортились еще два с половиной года назад. Претензии к несговорчивому соседу были и по поводу установленных вокруг участка камер, а также разбросанных покрышек. После того, как Алексей их самостоятельно вывез, мужчина принялся угрожать.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области заявили, что сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам разбирательства они примут решение в соответствии с законом.

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