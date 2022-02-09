В подмосковном Домодедове мужчина изрубил топором забор своего соседа, пока тот прятался со своей семьей в доме. Видео с места происшествия появилось на портале «360tv» .

Сообщается, что отношения с живущим рядом в СНТ «Металлург-2» мужчиной испортились еще два с половиной года назад. Претензии к несговорчивому соседу были и по поводу установленных вокруг участка камер, а также разбросанных покрышек. После того, как Алексей их самостоятельно вывез, мужчина принялся угрожать.